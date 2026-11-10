Luca Niculescu, după vizita Ursulei von der Leyen: ”Împreună, putem construi o Europă mai puternică”

Premierul Luca Niculescu a discutat, luni, la Palatul Victoria, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre consolidarea securităţii regionale, întărirea Flancului Estic al Uniunii Europene şi priorităţile Guvernului, oficialul român subliniind importanţa sprijinului european pentru dezvoltarea capacităţilor de securitate maritimă la Marea Neagră.
Am primit-o cu căldură pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Palatul Victoria. Într-o perioadă marcată de provocări tot mai mari în plan economic și de securitate, am reafirmat angajamentul Guvernului meu de a promova proiectul european și de a colabora strâns cu partenerii noștri europeni pentru o Europă mai puternică, mai sigură și mai competitivă. Prioritățile noastre includ consolidarea Flancului Estic al UE și a securității la Marea Neagră, în conformitate cu strategia europeană pentru această regiune, revitalizarea economiei României și creșterea competitivității sale, menținerea disciplinei fiscale, precum și stimularea investițiilor prin valorificarea la maximum a tuturor fondurilor europene disponibile
a scris Luca Niculescu, pe X, după ce a primit-o la Palatul Victoria pe Ursula von der Leyen.
Luca Niculescu: ”Împreună, putem construi o Europă mai puternică”
De asemenea, premierul a reiterat că prioritățile Guvernului vizează consolidarea Flancului Estic al Uniunii Europene și a securității la Marea Neagră, în acord cu strategia europeană pentru regiune, revitalizarea economiei României și creșterea competitivității acesteia. Printre obiective se mai numără menținerea disciplinei fiscale și stimularea investițiilor prin utilizarea eficientă a tuturor fondurilor europene disponibile.
Prețuim în mod deosebit cooperarea noastră strânsă cu Comisia Europeană. Această vizită reprezintă o nouă dovadă a hotărârii noastre comune de a consolida răspunsul colectiv al Europei la provocările care ne stau în față. Împreună, putem construi o Europă mai puternică, mai sigură și mai rezilientă
a transmis șeful Executivului.