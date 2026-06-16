Marea Britanie anunţă un acord energetic cu Ucraina, pentru furnizarea de uraniu îmbogăţit

Marea Britanie își intensifică sprijinul pentru Ucraina printr-un nou acord energetic și un pachet suplimentar de sancțiuni împotriva Rusiei. Premierul britanic Keir Starmer urmează să anunțe un program în valoare de 210 milioane de lire sterline destinat furnizării de uraniu îmbogățit companiei ucrainene Energoatom, în paralel cu măsuri care vizează flota „fantomă” și rețelele financiare utilizate de Moscova pentru a evita sancțiunile occidentale.
Anunțul vine într-un context tensionat, după ce atacurile rusești lansate luni asupra Ucrainei au provocat moartea a cel puțin 11 persoane și au declanșat un incendiu la Catedrala Adormirii Maicii Domnului din cadrul complexului monahal Pechersk Lavra din Kiev, potrivit Kyiv Post.
Liderul de la Londra va prezenta noile măsuri în cadrul reuniunii G7, unde va pleda pentru o coordonare mai puternică a sprijinului acordat Kievului. Potrivit biroului său, pachetul energetic este conceput pentru a contribui la asigurarea necesarului de energie al Ucrainei în următorii doi ani și reprezintă o dovadă a angajamentului pe termen lung al Marii Britanii față de statul ucrainean.
„Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie, iar acest anunț demonstrează acest angajament”, a transmis Starmer.
Sprijin pentru sectorul nuclear ucrainean
Acordul prevede finanțare pentru export în valoare de 210 milioane de lire sterline (aproximativ 282 de milioane de dolari), care va permite companiei britanice Urenco să furnizeze uraniu îmbogățit operatorului nuclear de stat Energoatom.
Inițiativa urmărește consolidarea securității energetice a Ucrainei, în condițiile în care Rusia continuă să atace infrastructura energetică și alte obiective strategice.
În discursul său către liderii G7, Starmer va sublinia necesitatea unor eforturi comune mai ample pentru a ajuta Ucraina să obțină o pace „justă și durabilă”.
Noi sancțiuni împotriva Rusiei
Pe lângă sprijinul energetic, Londra va introduce un nou set de sancțiuni menite să reducă resursele disponibile pentru finanțarea războiului dus de Rusia.
Măsurile vor viza în special flota „fantomă” folosită pentru transportul petrolului rusesc și rețelele financiare care facilitează ocolirea restricțiilor internaționale.
Autoritățile britanice consideră că aceste sancțiuni vor afecta capacitatea Moscovei de a-și susține efortul militar și de a genera venituri din exporturile de energie.
Noile măsuri sunt anunțate într-un moment în care Ucraina solicită aliaților occidentali sprijin suplimentar pentru apărarea antiaeriană, securitatea energetică și înăsprirea sancțiunilor împotriva economiei de război a Rusiei.