Mohammad Murad: ”AUR va obține 35% la următoarele alegeri. Avem nevoie de oameni responsabili în politică”

Deputatul AUR Mohammad Murad a declarat marți seara, în direct la Realitatea Plus, că formațiunea ar putea ajunge la un scor de 35% la următoarele alegeri, însă a atras atenția că, fără o majoritate care să permită formarea unui guvern, schimbarea procentelor nu va rezolva problemele României. Mai mult, oficialul a subliniat necesitatea unei stabilități politice și economice pentru relansarea investițiilor și susținerea mediului de afaceri.
Mohammad Murad: ”AUR va obține 35% la următoarele alegeri
”AUR o să aibă probabil un procent mai mare în Parlament, dar avem de-a face cu trei componente care nu se înțeleg, vorbim de AUR, PSD și UDMR,USR, PNL. Ce se va schimba decât niște cifre? În loc să aibă AUR 20%, va avea probabil 35%, PSD 20-23% și USR, UDMR și PNL 30%. Ce se va schimba? Dacă cineva poate să îmi dea răspunsul, ce se va schimba? Eu sunt foarte atent să înțeleg. Cineva o să obțină 50 plus 1% încât să facă guvern? Nu, răspunsul nu este. Și atunci ce facem? Pierdem timpul și România e de ce în ce mai rău, împrumutăm și trăim din împrumuturi, mediul de afaceri este distrus total”, a declarat Mohammad Murad.
Deputatul AUR a subliniat că ”este nevoie de oameni responsabili. Noi nu putem mânca din politică și nu putem trăi din politică”.
”Oameni de afaceri și mediul de afaceri și oameni de rând au nevoie de stabilitate. Totul este din ce în ce mai rău. Nu m-am dus în Parlament ca să calculez nici like-urile, nici votul. Avem nevoie de o țară stabilă încât să putem face investiții. Clar. Și să putem ține angajați”, a mai spus acesta.
Mohammad Murad: E obligatoriu ca AUR să participe la consultări
Întrebat care este soluția pentru a readuce stabilitatea în România, oficialul a răspuns: ”Cred că preșdintele Nicușor Dan ar trebui să invite toate partidele politice pentru a vorbi de guvernare. Nu are nimeni voie să interzică un parlamentar sau unui partid să nu facă parte sau măcar să aibă posibilitatea de a guverna”.
”Ideea în care fără AUR mi se pare că e total vorbim de libertate, vorbim de democrație, vorbim de toate valorile care, cu acest gest care face domnul președinte, nu mi se pare corect. Și atunci, dacă invită AUR la, să-i pune pe masă că posibil orice persoană desemnată poate discuta cu oricine, AUR trebuie să-și exprime dorința de a guverna și că are soluții pentru toate cele care se întâmplă în fiecare zi. Nu putem vorbi numai de alegeri, de voturi, fără să facem o ofertă de guvernare. Dar PSD acum, și președintele, trebuie să invite AUR la negocieri pentru un guvern între AUR și PSD sau AUR-PNL, nu contează cu cine, important să avem să fim cota parte din aceste negocieri care se fac acum”, a mai spus acesta.
Mai mult, Mohammad Murad a ținut să precizeze faptul că ”e obligatoriu ca AUR să participe la consultările de la Palatul Cortoceni”.
”Consider că o persoană este mult mai puțin decât cinci milioane de oameni care au optat pentru AUR într-un moment sau altul. Nu mi se pare. Nimeni nu are dreptul de a anula șansa AUR de a-și exprima și de a veni cu soluții. Dacă AUR după aia refuză să vină la o masă pentru a guverna, deja e o problemă a partidului AUR, nu e problema lui Nicușor Dan sau lui PSD-ul sau PNL. Noi trebuie să fim capabili ca partid să oferim șansa oamenilor de a prelua agenda lor, că aici avem de-a face cu două chestii: ori mergem pe agenda partidelor politice, care au jocurile lor, ori mergem pe agenda cetățeanului care așteaptă stabilitate și așteaptă o schimbare în special pe zona economică. Nu avem 1.000 de variante”, a transmis deputatul AUR.