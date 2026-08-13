Politica· 1 min citire

Mugur Isărescu, mesaj pentru politicieni în plină criză: „Nu m-ați întrebat, dar uite că vă spun eu”

Mugur Isărescu

Mugur Isărescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 15:09

Mugur Isărescu a intervenit în contextul crizei politice din România și le-a transmis partidelor din coaliție că este nevoie de negocieri și compromisuri pentru ca țara să poată merge mai departe.

Guvernatorul Băncii Naționale a României a spus că formațiunile politice trebuie să se așeze la aceeași masă și să găsească soluții comune, inclusiv prin concesii de ambele părți.

„Nu m-ați întrebat, dar uite că vă spun eu așa”, a transmis Isărescu, înainte de a explica modul în care vede ieșirea din actualul blocaj politic.

În opinia guvernatorului BNR, România are nevoie cât mai rapid de stabilitate politică și de un guvern cu puteri depline. Instabilitatea actuală nu ajută economia și poate afecta inclusiv investițiile.

Mesajul vine într-un moment în care partidele negociază pentru formarea unei majorități și pentru deblocarea situației politice. Isărescu a insistat că este nevoie ca liderii politici să lase deoparte pozițiile rigide și să găsească un compromis.

Guvernatorul BNR a mai atras atenția, în declarațiile sale recente, că un premier tehnocrat nu reprezintă neapărat soluția pentru România, respingând astfel una dintre variantele discutate în spațiul public.

Pentru Isărescu, prioritatea este ca România să aibă rapid un executiv capabil să ia decizii și să asigure stabilitatea necesară economiei, într-o perioadă în care presiunile politice și economice sunt tot mai mari.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

mugur isarescucriza

Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe