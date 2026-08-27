Nicolae Vlahu (senator AUR): „ÎCCJ respinge definitiv șase recursuri ale Guvernului Bolojan. România nu mai poate fi ținută captivă de un Guvern demis”

Senatorul AUR Nicolae Vlahu atrage atenția că deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care au fost respinse definitiv șase recursuri ale Guvernului împotriva suspendării a șase dintre cele 11 hotărâri contestate, mențin, în această etapă procesuală, îndoielile serioase cu privire la legalitatea acestor acte și susține că, după 114 zile de la demiterea Guvernului, Ilie Bolojan trebuie să înceteze să se agațe de putere și să lase România să își găsească un Guvern legitim, stabil și responsabil.

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