Nicușor Dan ar urma să desemneze noul premier cel târziu mâine. Șeful statului pleacă în Polonia - SURSE

Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să desemneze noul premier cel târziu mâine, potrivit informațiilor citate de Realitatea PLUS. Decizia vine după respingerea în Parlament a Guvernului propus de Adrian Veștea.
Scena politică se află într-un moment tensionat, iar negocierile cu partidele parlamentare continuă. Cele două zile sunt considerate decisive pentru stabilirea formulei viitorului guvern.
Șeful statului are programată joi o deplasare în Polonia, unde va participa la un summit. Acest calendar ar grăbi procedura de desemnare a unui nou prim-ministru. Potrivit surselor citate, anunțul ar putea fi făcut până la finalul zilei sau, cel târziu, mâine. Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a transmis un anunț oficial privind numele viitorului premier.
Consultări și negocieri politice după eșecul Guvernului Veștea
Astăzi au loc noi consultări și negocieri politice pentru formarea unei noi majorități. Discuțiile vin după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a primit votul de încredere al Parlamentului. În acest context, partidele parlamentare încearcă să stabilească o formulă care să poată trece de votul Legislativului. Situația este una dificilă, deoarece noul premier desemnat va trebui să își construiască rapid susținerea politică.
Conform informațiilor aflate în circulație pe scena politică, principala variantă analizată în acest moment este un guvern condus de Sorin Grindeanu. Liderul Partidului Social Democrat a fost menționat în ultimele săptămâni în mai multe scenarii privind formarea unei noi majorități guvernamentale. PSD rămâne unul dintre actorii politici importanți pentru asigurarea unei susțineri parlamentare solide. Deocamdată, nu există însă o confirmare oficială privind desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.
Următorul premier trebuie să strângă o majoritate în Parlament
Viitorul premier desemnat va avea misiunea de a forma un cabinet și de a obține sprijinul Parlamentului. După eșecul Guvernului Veștea, presiunea politică este mai mare, iar partidele trebuie să ajungă la o formulă care să poată asigura voturile necesare.