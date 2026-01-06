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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan îl copiază pe Trump și dă interviuri din avion VIDEO
Nicușor Dan îl copiază pe Trump și dă interviuri din avion VIDEO
Ce le-a spus reporterilor, în fuga sa spre Macron
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