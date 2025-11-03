Politica· 1 min citire

ORA 20:00 - GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE SUSȚINE LA PRIMĂRIA CAPITALEI?

ORA 20:00 - GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE SUSȚINE LA PRIMĂRIA CAPITALEI?

ORA 20:00 - GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE SUSȚINE LA PRIMĂRIA CAPITALEI?

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 3 nov. 2025, 19:57

George Simion, liderul suveraniștilor, va transmite, la Realitatea Plus, un mesaj de susținere din partea partidului AUR pentru candidatul la Primăria Capitalei.

George Simion, liderul suveraniștilor, va transmite, la Realitatea Plus, un mesaj de susținere din partea partidului AUR pentru candidatul la Primăria Capitalei.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica

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