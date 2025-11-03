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Politica· 1 min citire
ORA 20:00 - GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE SUSȚINE LA PRIMĂRIA CAPITALEI?
ORA 20:00 - GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE SUSȚINE LA PRIMĂRIA CAPITALEI?
George Simion, liderul suveraniștilor, va transmite, la Realitatea Plus, un mesaj de susținere din partea partidului AUR pentru candidatul la Primăria Capitalei.
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