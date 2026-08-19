Partidele, convocate la Cotroceni pentru discuții pe Legea salarizării. Întâlnire tehnică, de la ora 18.00 - SURSE

Publicat 19 aug. 2026, 13:34 Sursă Realitatea PLUS

Reprezentanții tehnici ai partidelor se întâlnesc miercuri seara, de la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, pentru discuții privind proiectul Legii salarizării, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Întâlnirea are loc după ce documentul a fost transmis Comisiei Europene înainte de a fi prezentat partenerilor sindicali.

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