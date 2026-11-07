Premierul Luca Niculescu, vizită la Centrala de la Cernavodă după repornirea Reactorului 1
Premierul Luca Niculescu / Guvernul României
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei au vizitat centrala de la Cernavodă după repornirea Reactorului 1. Ce se întâmplă cu Unitatea 2 și producția de energie.
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, au vizitat sâmbătă, 7 noiembrie 2026, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, la o zi după reconectarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național. Reluarea producției de energie nucleară este considerată un pas important pentru securitatea energetică a României, în condițiile în care centrala nu a mai livrat electricitate timp de aproximativ 100 de zile.
Vizita oficialilor a avut loc în contextul repornirii Reactorului 1, care a fost resincronizat la rețeaua națională vineri după-amiază, 6 noiembrie. Premierul a transmis că revenirea unității în exploatare reprezintă o veste importantă pentru sistemul energetic și a subliniat necesitatea accelerării proiectului hidroenergetic Bala 2.
Premierul Luca Niculescu: Reactorul 1 va ajunge la capacitate maximă
În timpul vizitei la centrala de la Cernavodă, premierul Luca Niculescu a declarat că a urmărit din camera de comandă procesul de creștere a producției de energie electrică.
Potrivit acestuia, la momentul declarațiilor, Unitatea 1 funcționa la aproximativ 50% din capacitatea de producție, urmând ca în următoarele 24 de ore să atingă nivelul maxim.
Șeful Guvernului a explicat că repornirea reactorului are o importanță majoră pentru securitatea energetică a țării, întrucât contribuie la reducerea presiunii asupra Sistemului Energetic Național și poate diminua necesarul de importuri de electricitate, în special în intervalele de consum ridicat.
Premierul a mai precizat că o decizie importantă privind Unitatea 2 de la Cernavodă ar putea fi luată după analiza programată pentru începutul săptămânii următoare.
Ministrul Energiei: Repornirea Unității 2 depinde de debitul Dunării
La rândul său, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a evidențiat importanța revenirii producției nucleare pentru echilibrul pieței de electricitate.
Oficialul a explicat că energia produsă de Reactorul 1 va contribui la reducerea cantităților care trebuie importate, în special în perioadele de seară. Totodată, producția nucleară reprezintă o componentă importantă a unui mix energetic echilibrat și cu emisii reduse de carbon.
În ceea ce privește repornirea Unității 2, ministrul a arătat că autoritățile analizează situația, iar o decizie este așteptată după evaluarea condițiilor de funcționare. Unul dintre factorii determinanți rămâne evoluția debitului Dunării, care trebuie să permită asigurarea condițiilor necesare pentru operarea în siguranță a reactorului.
Câtă energie produce în prezent Reactorul 1 de la Cernavodă
Datele Transelectrica arătau că sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 8:00, Unitatea 1 furniza aproximativ 274 MW în Sistemul Energetic Național, reprezentând peste 14% din producția totală de energie electrică înregistrată la acel moment.
Reactorul are o capacitate instalată de aproximativ 700 MW, iar revenirea sa la puterea nominală va crește disponibilitatea energiei produse în România și va contribui la echilibrarea sistemului energetic.
Conform programului de repornire, puterea reactorului este crescută gradual, în etape, cu respectarea procedurilor de securitate nucleară. Atingerea capacității maxime era estimată pentru seara zilei de 7 noiembrie.
De ce au fost oprite reactoarele de la Cernavodă
Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Condițiile hidrologice au afectat disponibilitatea apei necesare pentru funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță.
Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată și Unitatea 2. România a rămas astfel fără producție de energie nucleară de la centrala din Cernavodă pentru o perioadă de aproape trei luni.
Reactorul 1 a fost reconectat la Sistemul Energetic Național în după-amiaza zilei de 6 noiembrie, după demararea procedurilor de pornire și verificarea condițiilor necesare.
În cazul Unității 2, reluarea activității depinde în continuare de evoluția debitului Dunării și de confirmarea condițiilor tehnice necesare pentru funcționarea în siguranță.
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