Radu Miruță: Industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani

Scris de Daniel Onescu Publicat: 10 iul. 2026, 18:54

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat vineri, la Constanța, că industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani, dar dacă 'banii se duc în forma în care este astăzi prost gestionată industria națională de apărare, se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri'.

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