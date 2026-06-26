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Rusia a anunţat că închide Consulatul României la Sankt Petersburg

Sankt Petersburg

Sankt Petersburg

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat26 iun. 2026, 08:47
Actualizat26 iun. 2026, 09:20

Ministerul român de Externe a comentat că decizia Rusiei era previzibilă

Rusia a anunţat că închide Consulatul României la Sankt Petersburg şi l-a declarat persona non-grata pe consul, ca răspuns la măsura similară luată de România la Constanţa.

Ministerul român de Externe a comentat că decizia Rusiei era previzibilă şi a amintit că România a hotărât să închidă consulatul rus de la Constanţa după ce, pe 29 mai, o dronă rusească s-a prăbuşit peste un bloc din Galaţi.

Incidentul s-a soldat cu rănirea a două persoane şi cu pagube materiale. De la începutul războiului din Ucraina, drone ruseşti lansate în cadrul unor atacuri asupra regiunii Odesa au violat de zeci de ori spaţiul aerian al României

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