Susținătorii președintelui întorc armele. Oamenii propagandei se leapădă de Nicușor Dan: „Ne-a mințit uitându-se în ochii noștri!”

Sursă: realitatea.net

Anca Alexandrescu a arătat în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” cum susținătorii lui Nicușor Dan, cei care în trecut îl promovau pe actualul președinte și lansau critici dure la adresa celor care nu îl susțineau pe fostul primar general, au început acum să îl atace în termeni extrem de duri.

Aceste reacții sunt cu atât mai relevante cu cât vin din partea unor personaje care, în timpul campaniei, ar fi avut un discurs agresiv la adresa celor care nu împărtășeau aceeași părere ca ei despre candidații la alegerile pentru președinția României. Acum, acești oameni, ies public și îl critică dur pe actualul președinte al României.

Critici dure la adresa mandatului: „Cea mai mare dezamăgire”

În cadrul emisiunii au fost prezentate reacții din alte intervenții TV în care Nicușor Dan este criticat pentru modul în care și-ar exercita mandatul. Printre reproșuri se numără lipsa de implicare în instituții-cheie și absența unor poziții ferme în raport cu deciziile politice.

„Dar în primii ani de mandat, Klaus Iohannis a existat, Nicușor nu există. Nicușor este, în momentul de față, cea mai mare dezamăgire. Nicușor nu a participat la nicio ședință CSM, Nicușor Dan n-a venit la nicio ședință de guvern, Nicușor Dan nu a respins nimic din propunerile partidelor... niciodată. N-a avut niciun cuvânt de spus. Nicușor Dan nu există. Nicușor Dan, dacă nu-și revine urgent, este cel mai mare escroc din politica recentă a României. A păcălit multă lume că va fi altceva... și el poate spune: «Chiar sunt altceva», dar în direcția opusă. Nimeni nu și-a imaginat că primul an de mandat al lui Nicușor Dan va fi ultra-mediocru. Că nu va merge la întâlnirile cu Macron, cu Merz, cu europenii de bună-credință și va sta în insectarul de dubioși al lui Donald Trump.

Nimeni nu-și va imagina că Nicușor Dan rupe ritmul Europei, care spune «Stop războiului din Iran» și va pune la dispoziția americanilor bazele pe care le luam în calcul și pe alea pe care nu le luam în calcul, de exemplu Otopeni. Nimeni nu-și va imagina că Nicușor Dan a păcălit atât de multă lume. Dacă omul ăsta se simte atât de bine fiind Președintele României, ținut în pălmuțe de Pahonțu, și refuză să-și exercite prerogativele... să meargă dracului la ședințele de guvern când Boloșean are nevoie de întăriri! Să meargă la ședințele CSM, cum a promis! Cum a mințit, cum a mințit, a mințit, a mințit... ne-a mințit uitându-se în ochii noștri.

„Nicușor Dan ne va face pe toți să credem că suntem mai proști decât credeam!”

Să vină cu raportul... Dacă nu va mai spune partidelor «asta nu se poate», asta e prea mult... dacă nu va da raportul privind Călin Georgescu, dacă nu va respinge unele propuneri pentru șefia parchetelor, dacă nu va veni dracului cu niște șefi la serviciile secrete...Nicușor Dan e omul care ne va face pe toți să credem că suntem mai proști decât credeam, pentru că a reușit să păcălească foarte multă lume. Eu tot sper că e lentoarea sa clasică”, a declarat unul dintre personajele care îl susțineau în trecut pe Nicușor Dan.