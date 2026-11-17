Publicat 17 nov. 2026, 15:24 Sursă realitatea.net

Tribunalul Ilfov a amânat din nou decizia privind măsura preventivă a lui Călin Georgescu, trimis în judecată pentru înșelăciune. Soluția va fi anunțată miercuri, iar instanța supremă analizează o contestație separată.

Distribuie articolul