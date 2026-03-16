Trump respinge tranșant ajutorul lui Zelenski în confictul din Orientul Mijlociu

Războiul din Ucraina continuă să influențeze tensiunile globale, în timp ce SUA și Rusia își ajustează strategiile energetice și militare. Atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse și declarațiile dure ale administrației Trump amplifică presiunea într-un context internațional deja destabilizat de conflictul cu Iranul.

Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis 5 persoane și au rănit alte 47 în ultimele 24 de ore.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că Rusia a lansat peste noapte 97 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare sau să neutralizeze 90 dintre acestea. Cinci drone au lovit cinci locații diferite, iar resturi provenite din drone doborâte au căzut în alte două zone.

Statul Major General ucrainean anunță că Rusia a pierdut 1.279.170 de militari în Ucraina de la 24 februarie 2022. Numărul include 740 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore.

UPDATE - SUA vor reimpune sancțiunile petroliere împotriva Rusiei după criza din Iran, anunță Trump

Președintele american Donald Trump a declarat pentru NBC News, pe 14 martie, că sancțiunile petroliere temporar ridicate împotriva Rusiei vor fi „reintroduse imediat ce criza se va încheia”. Declarația vine în contextul în care conflictul dintre SUA–Israel și Iran intră în a treia săptămână.

Ucraina ar fi lovit un hub petrolier în Krasnodar, Rusia

Forțele ucrainene ar fi atacat în noaptea de 15 martie stația de pompare a petrolului din Tikhoretsk, în regiunea Krasnodar, potrivit unor canale rusești de pe Telegram. Informațiile nu au fost confirmate oficial de Moscova.

Trump respinge oferta Ucrainei de a ajuta la apărarea bazelor americane: „Ultimul de la care avem nevoie de ajutor este Zelenski”

Donald Trump a respins public oferta Ucrainei de a contribui la apărarea bazelor militare americane din Iordania, afirmând că „ultimul de la care avem nevoie de ajutor este Zelenski”. Declarația pare să contrazică afirmațiile anterioare ale președintelui Volodimir Zelenski, care susținuse că Kievul a acceptat solicitarea Washingtonului privind sprijinul defensiv.