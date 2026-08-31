Adio bilete de trimitere pe hârtie! Schimbarea majoră pentru pacienți de la 1 septembrie

Publicat 31 aug. 2026, 10:05 Sursă Realitatea.Net

Platforma digitală e-Sănătatea Mea va fi disponibilă la nivel național de la 1 septembrie 2026. Pacienții vor putea accesa, astfel, online informații medicale, rețete, bilete de trimitere și istoricul serviciilor decontate de CNAS, iar documentele medicale vor putea fi consultate în format digital. Pentru acces este necesară autentificarea prin ROeID.

Distribuie articolul