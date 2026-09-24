Bolile de inimă încep din copilărie, nu la 50 de ani

Bolile cardiovasculare nu apar peste noapte la 50 de ani. Potrivit profesorului John Eric Deanfield, unul dintre cei mai respectați cardiologi britanici, procesul care duce la infarct sau accident vascular cerebral începe cu zeci de ani înainte, încă din copilărie.
Mesajul transmis la Congresul Național de Cardiologie de la Sinaia este clar: prevenția timpurie și schimbările mici, menținute pe termen lung, pot reduce semnificativ riscul de boli cardiovasculare.
De ce bolile de inimă încep mult înainte de primele simptome
Profesor la University College London și director al National Centre for Cardiovascular Prevention & Outcomes (NICOR), John Deanfield susține că percepția potrivit căreia bolile cardiace apar brusc la maturitate este greșită.
„Trebuie să încetăm să credem că bolile cardiace apar din senin.”
Specialistul explică faptul că expunerea îndelungată la factori de risc – alimentație nesănătoasă, sedentarism, colesterol crescut, hipertensiune sau diabet – produce modificări în vasele de sânge cu mulți ani înainte ca boala să devină vizibilă clinic.
Prevenția cardiovasculară trebuie să înceapă din copilărie
Unul dintre cele mai importante mesaje ale cardiologului este că sănătatea inimii se construiește încă din primii ani de viață.
Potrivit lui Deanfield, părinții au un rol esențial în formarea obiceiurilor sănătoase, iar investiția în sănătatea copiilor reprezintă una dintre cele mai valoroase decizii pentru viitorul lor.
Obezitatea infantilă, una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea inimii
Profesorul Deanfield atrage atenția că obezitatea la copii reprezintă una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică ale ultimelor decenii.
Creșterea numărului de copii supraponderali înseamnă o expunere mai timpurie la factori de risc precum hipertensiunea arterială, rezistența la insulină și nivelurile crescute ale colesterolului – elemente care favorizează dezvoltarea aterosclerozei.
Schimbările mici pot avea un impact uriaș
În locul mesajelor restrictive de tipul „nu ai voie”, cardiologul britanic propune o abordare bazată pe pași mici și sustenabili.
Ideea este simplă: fiecare obicei sănătos adoptat devreme produce beneficii care se acumulează în timp, la fel cum economiile cresc prin dobândă compusă