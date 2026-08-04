CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele medicale

Publicat 4 aug. 2026, 14:09 Sursă realitatea.net

Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește o reformă majoră: eliminarea plafoanelor lunare pentru analizele medicale decontate. Măsura ar urma să permită pacienților acces la analize pe tot parcursul lunii, nu doar în primele zile, când fondurile se epuizau rapid.

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