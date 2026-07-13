Durerea de picioare care ascundea o urgență vasculară

Durerea severă la nivelul membrelor inferioare, însoțită de senzația de picior rece și de puls slab sau absent, poate indica o urgență vasculară, mai ales la pacienții cu boala arterială periferică. Afecțiunea poate evolua către ischemie critică, o complicație cu risc de necroză și amputare, dacă fluxul de sânge nu este restabilit rapid.
În urmă cu un an, afectată de durerile de picioare, Neculina, în prezent în vârstă de 60 de ani, a ajuns la Spitalul Clinic SANADOR, adusă de nepoata sa. Și asta după ce a mers la mai mulți medici fără să primească însă un diagnostic clar. Pacienta credea că durerile îi sunt provocate de o problemă la coloană, până când piciorul stâng i-a devenit rece, dureros și greu de folosit.
La SANADOR, consultația efectuată la neurochirurgie a schimbat complet direcția parcursului medical al pacientei. Medicul a recunoscut semnele unei suferințe vasculare severe și a îndrumat-o către Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Clinic SANADOR. Aici, Neculina a fost preluată de Dr. Anca Chitic, medic specialist chirurgie vasculară, care a coordonat evaluarea, gestionarea și tratamentul complex.
Examenul Angio-CT periferic, coronarografia și ecografia Doppler carotidiană au confirmat ischemia critică de membre inferioare, cu ocluzie de arteră iliacă comună și de artere iliace externe bilateral. De asemenea, examenul clinic arăta absența pulsului, tegumente reci, sensibilitate diminuată și leziuni trofice cu necroză ale picioarelor.
Cazul era cu atât mai dificil cu cât Neculina avea un istoric oncologic, femeia urmând în trecut tratament pentru cancer de col uterin prin chimioterapie, radioterapie și brahiterapie, apoi operație pentru metastază pulmonară. Iradierea fragilizase vasele de sânge abdominale, crescând riscurile unei intervenții clasice extinse.
Pentru a-i salva picioarele, echipa vasculară de la Spitalul Clinic SANADOR, formată din chirurgi vasculari și medici de cardiologie intervențională cu multă experiență, au ales o abordare etapizată și personalizată. Dr. Anca Chitic și Dr. Rodica Niculescu, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională, au decis inițial dezobstrucția endovasculară. Prin angioplastie periferică cu balon și montarea a două stenturi, a fost redeschis axul ilio-femural drept.
Pentru membrul inferior stâng, unde ocluzia era lungă, pe vase calcificate, procedura endovasculară nu a fost suficientă. Astfel, echipa a realizat o procedură hibridă: endarterectomie, plastie de lărgire a arterelor femurale și bypass femuro-femural cu proteză. În acest mod, sângele a fost dirijat de la artera iliacă dreaptă către membrul inferior stâng.