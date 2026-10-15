Femeile însărcinate vor putea naște însoțite de o persoană aleasă. Ce prevede noua lege

Femeile însărcinate ar putea fi însoțite de o persoană aleasă în timpul travaliului și al nașterii. Vezi ce prevede proiectul de lege.
Femeile însărcinate vor putea beneficia de sprijinul unei persoane apropiate în timpul travaliului și al nașterii, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Măsura urmărește să îmbunătățească experiența nașterii în maternitățile din România și să protejeze intimitatea și demnitatea viitoarelor mame.
Dreptul gravidelor de a avea un însoțitor la naștere
Conform proiectului legislativ, femeia însărcinată va putea solicita prezența unei persoane alese de ea pe parcursul travaliului și în timpul nașterii propriu-zise. Accesul însoțitorului va fi permis cu respectarea normelor de igienă, a cerințelor epidemiologice și a regulilor de siguranță medicală.
Prevederile se adresează atât maternităților publice, cât și celor private, care vor trebui să asigure condițiile necesare pentru respectarea drepturilor pacientelor.
Maternitățile vor trebui să protejeze intimitatea femeilor
Proiectul de lege introduce și obligația spitalelor de a organiza spații separate pentru femeile aflate în travaliu, astfel încât intimitatea și demnitatea acestora să fie respectate.
Totodată, lipsa resurselor materiale sau modul de organizare a unității medicale nu vor putea fi invocate pentru a refuza drepturile prevăzute de actul normativ.
Inițiatoarea proiectului, senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, a atras atenția asupra vulnerabilității fizice și emoționale prin care trec femeile în timpul nașterii și asupra importanței sprijinului oferit de o persoană apropiată.
De ce este important sprijinul unei persoane apropiate în timpul nașterii
Prezența partenerului sau a unei alte persoane alese de viitoarea mamă poate contribui la crearea unui mediu mai sigur din punct de vedere emoțional și la o experiență a nașterii bazată pe respect și susținere.
Deputata UDMR Andreea-Éva Csép a subliniat, la rândul său, importanța implicării tatălui încă din momentul nașterii copilului, inclusiv în viața de familie și în creșterea acestuia.
Când ar putea intra în vigoare noile prevederi
După adoptarea de către Camera Deputaților, proiectul de lege urmează să fie transmis președintelui României pentru promulgare. Aplicarea noilor prevederi depinde de parcurgerea etapelor legislative necesare și de intrarea în vigoare a actului normativ.
Prin aceste modificări, inițiatorii urmăresc consolidarea drepturilor femeilor însărcinate și îmbunătățirea condițiilor oferite de maternitățile din România.