Sanatate· 1 min citire

Ședință de urgență, în această seară, la Guvern!

Ședință de Guvern

Ședință de Guvern

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 18:13
Sursărealitatea.net

Bolojan a convocat de urgență guvernul în plină grevă a medicilor. Noile decizii luate de premierul demis

Ședință de guvern la ora 20:00 pentru deblocarea posturilor din sănătate. Demnitarii încearcă rezolvarea acestei greve generale din sistemul de sănătate.

Va avea loc în această seară o ședință extraordinară de guvern, în format hibrid, la ora 20:00, conform surselor Realitatea PLUS.

În această ședință executivul interimar va adopta acel memorandum pentru deblocarea posturilor din sistemul medical. Este vorba despre memorandumul înaintat ieri de către Ministerul Sănătății, iar în urma analizei a reieșit că e nevoie de 7.805 posturi la nivel național.

Este o urgență, fiind vorba de aproape 200 de posturi, mai multe față de memorandumul pe care Ilie Bolojan îl are pe masă de aproape 3 săptămâni de zile.

Această ședință importantă vine în prima zi de grevă generală din sistemul medical; Greva va continua, având în vedere distribuția posturilor: 2.923 de posturi de asistent medical, 1.336 de posturi de medic, de asemenea mai sunt 2.800 de posturi pentru infirmiere brancardier și peste 270 de posturi pentru farmaciști și alte categorii din acest segment.

Este un prim pas, spuneau sindicaliștii, spuneau medicii, că nu este suficient și că la nivel național este nevoie urgentă de 30.000 de oameni pentru a acoperi deficitul de personal.

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