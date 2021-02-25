Acțiune de amploare a polițiștilor din Sălaj! 12 hoți au fost prinși

Poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Zalău şi cei din cadrul Biroului de Investigaţi Criminale au depistat, joi, 12 persoane

Poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Zalău şi cei din cadrul Biroului de Investigaţi Criminale au depistat, joi, 12 persoane, toate din comunele Crișeni și Mirșid, care au comis furturi din locuințe, în perioada 2020-2021.

Potrivit IPJ Sălaj, timp de cinci ore (7.00-13.00), poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Zalău şi cei din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale, împreună cu colegii lor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, au desfăşurat o acţiune ce a avut ca scop identificarea persoanelor bănuite de comitere unor fapte penele, precum şi recuperarea prejudiciilor cauzate în faptele penale instrumentate. Acţiunea s-a desfăşurat în comunele Crişeni şi Mirşid.

Activităţile de investigare, verificare şi cercetare au condus la identificarea a 12 persoane, cu vârste cuprinse între 19 şi 52 de ani, toate din comunele Crişeni şi Mirşid. Majoritatea faptelor au fost comise în perioada 2020-2021 şi au ca obiect infracţiuni de furt din locuinţe sau anexe gospodăreşti.

În urma activităţilor desfăşurate au fost ridicate mai multe bunuri despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracţională, valoarea acestora fiind de 4000 lei.

De asemenea au fost soluţionate 17 dosare penale, 11 dintre acestea fiind cu persoane neidentificate.

Astfel de acţiuni vor fi desfăşurate şi în perioada următoare.



Sursa: Realitatea de Salaj