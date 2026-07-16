Admitere la facultate fără examen. Universitățile din România unde media de la Bacalaureat îți poate asigura un loc

Pentru mulți absolvenți de liceu, alegerea facultății reprezintă unul dintre cei mai importanți pași după promovarea examenului de Bacalaureat. În ultimii ani, tot mai multe universități din România au simplificat procesul de admitere, oferind posibilitatea înscrierii fără susținerea unui examen scris. Astfel, candidații pot fi admiși pe baza rezultatelor obținute la Bacalaureat și a dosarului de înscriere, în funcție de criteriile stabilite de fiecare instituție de învățământ superior.
Cum funcționează admiterea fără examen
În cazul programelor care nu organizează concurs de admitere, ierarhia candidaților este stabilită pe baza rezultatelor obținute înainte de înscriere. Cel mai des utilizat criteriu este media generală de la examenul de Bacalaureat.
În funcție de regulamentul fiecărei universități, pot fi luate în calcul și alte elemente, precum notele de la anumite probe ale Bacalaureatului, media anilor de liceu, un eseu motivațional sau, pentru programele cu predare într-o limbă străină, dovada competențelor lingvistice.
Universitățile unde admiterea se face pe bază de dosar
La Universitatea din București, mai multe facultăți organizează admiterea exclusiv pe baza dosarului și a rezultatelor de la Bacalaureat. Printre acestea se numără Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Filosofie, precum și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.
Există însă și excepții. Facultatea de Drept organizează în continuare examen de admitere, iar Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și Facultatea de Psihologie și Științele Educației aplică propriile criterii de selecție, care, în funcție de programul ales, pot include probe scrise.
La Academia de Studii Economice (ASE), majoritatea facultăților admit candidații pe baza dosarului. Excepție fac Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Facultatea de Drept, unde se organizează concurs de admitere.
Și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) folosește, pentru unele programe, admiterea pe baza mediei de la Bacalaureat și a dosarului. De exemplu, la Facultatea de Management, departajarea candidaților cu medii egale se face în funcție de nota la Limba română și de nota obținută la proba obligatorie a profilului.
La Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), cele mai multe programe de licență nu presupun examen scris, admiterea fiind realizată pe baza unei formule care include media de la Bacalaureat. Pentru programele cu predare într-o limbă străină poate fi necesar un test de competență lingvistică.
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) utilizează, în general, un sistem în care media finală este calculată din media generală de la Bacalaureat și nota aleasă de candidat de la una dintre probele examenului. Excepția este programul de Medicină Veterinară în limba română, unde admiterea include examen scris.
Nici în cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București regulile nu sunt identice pentru toate facultățile. Unele, precum Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, folosesc admiterea pe bază de dosar, în timp ce Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației organizează în continuare concurs de admitere.
Universitățile private care acceptă candidați fără examen
Și în învățământul privat există numeroase programe la care înscrierea se face fără examen scris. Printre instituțiile care utilizează frecvent admiterea pe bază de dosar se numără Universitatea Hyperion, Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Universitatea Ecologică din București, Universitatea Spiru Haret și anumite programe din cadrul Universității Titu Maiorescu.
Cu toate acestea, pentru specializări precum Medicina, Dreptul sau unele programe de Psihologie, universitățile pot stabili criterii suplimentare de selecție ori pot organiza propriile examene de admitere.
Candidații sunt sfătuiți să consulte metodologia de admitere publicată de fiecare universitate, deoarece regulile pot diferi de la o facultate la alta și pot fi actualizate înaintea fiecărei sesiuni de înscriere, potrivit sursei.