Alertă în Sălaj: trei copii de 11, 13 și 14 ani au dispărut fără urmă. Poliția cere ajutorul populației

Publicat 30 oct. 2026, 11:56 Sursă Realitatea.net

Alertă în județul Sălaj, după dispariția a trei copii cu vârste de 11, 13 și 14 ani. Minorii au plecat de pe un teren viran din localitatea Borla, comuna Bocșa, și nu s-au mai întors. Polițiștii au făcut publice numele, semnalmentele și hainele pe care le purtau în momentul plecării, în speranța că vor obține informații care să ajute la găsirea lor.

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