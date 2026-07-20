Ce s-a întâmplat cu locuința lui Gheorghe Dincă, la șapte ani de la cazul Caracal. Locuința este abandonată și aproape de prăbușire

Publicat 20 iul. 2026, 22:00 Sursă Realitatea.Net

Au trecut șapte ani de la cazul Caracal, una dintre cele mai dramatice și controversate tragedii din istoria recentă a României. Între timp, locuința lui Gheorghe Dincă, condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare în dosarul dispariției Luizei Melencu și Alexandrei Măceșanu, a fost abandonată și s-a degradat considerabil.

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