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Social· 1 min citire
Continuă situația dramatică din Ceuta
Mii de migranți marocani la Ceuta
Publicat3 aug. 2026, 09:30
Sursărealitatea.net
Cel puţin 72 de persoane şi-au pierdut viaţa încercând să ajungă în Ceuta, una dintre cele două enclave africane ale Spaniei, potrivit unui nou bilanţ al autorităţilor de la Madrid.
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