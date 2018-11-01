Cozmin Guşă: Partidul Realitatea are trei candidaţi bombă la europarlamentare

Consultantul politic Cozmin Guşă a afirmat, într-un interviu oferit DC News, că partidul Realitatea are deja cei mai buni candidaţi la europarlamentere.

"Am deja cei mai buni candidaţi la europarlamentare, doi pe care i-a convins şi al treilea pe care să îl conving. Nimeni din mass-media şi din politică nu o să spună că aceştia trei nu sunt cei mai buni candidaţi la europarlamentare", a afirmat Cozmin Guşă.Întrebat despre cine este vorba, consultantul politic a spus că vrea să facă un experiment: "Îţi dau pe mesaj numele lor pe care nu ai voie să le dezvălui şi după îmi spune dacă am sau nu dreptate".Bogdan Chirieac, după ce a primit primul nume, a spus că este "greu de tot". "Nu e cunoscut în România, dar e foarte greu", a completat el.Despre al doilea nume, Bogdan Chirieac a precizat că "are de lucru", iar despre al treilea nume spune că "pe asta l-aş pune primul pe liste"."Nu am mai vorbit cu nimeni despre asta", a precizat Cozmin Guşă.

Bogdan Chirieac a mai precizat că cele trei nume vin pe sprijin european, fapt care susţine singura şansă a României.

"Faptul că ne coordonăm anumite lucruri cu ceea ce se întâmplă în politica de la Washington este absolut normal şi necesar", a mai spus consultantul politic.Întrebat despre banii de campanie electorală, Cozmin Guşă spune că: "Într-o campanie, grosul de bani este mass-media, tricourile, pixurile...astea sunt nişte prostii. Sunt nişte lucruri din care politicienii îşi iau nişte comisioane grase, dau 10 lei pentru tricou care face 1 leu şi restul de 9 lei se împart", a precizat Cozmin Guşă.https://www.youtube.com/watch?v=ZeMKR1iRikgConsultantul politic a mai spus că partidul Realitatea s-a înfiinţat. "El s-a înfiinţat, se analizează, nu poate să fie contestat, numele e al nostru", a precizat el.În ceea ce priveşte un posibil candidat la prezidenţiale, Cozmin Guşă a spus că nu ştie. "Trecem peste europarlamentare şi vedem", a precizat el."Dacian Cioloş se laudă cu popularitatea lui în Transilvania, o să îi arăt că nu e atât de mare popularitatea lui. Cel puţin partidul Realitatea o să fie peste Cioloş în Transilvania", a mai declarat Cozmin Guşă.Întrebat dacă Iohannis mai are vreo şansă în turul II la prezidenţiale, Cozmin Guşă a spus că nu. "Cred că nici nu o să mai candideze", a precizat consultantul politic.De asemenea, consultantul politic a mai spus că toţi care sunt de acord cu libertatea de expresie, cu capitalul naţional şi sunt anti-baroni sunt ţinţa noastră. "Partidul Realitatea este înfiinţat de jurnalişti, dar nu pentru jurnalişti. Vor fi jurnalişti, dar nu doar de la Realitatea, vor fi şi din plan local care vor face un schelet. Cei care sunt capabili poate să candideze. Creăm un cadru pentru profesionişti", a mai spus acesta.