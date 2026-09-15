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Social· 2 min citire
Cursă nebună în Sebeș: Un minor a furat o mașină, a condus beat și s-a oprit într-un gard
FOTO: Arhivă
Adolescentul a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului și a fugit de la locul accidentului
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