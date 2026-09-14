Decizie definitivă a ÎCCJ: judecătoare exclusă din magistratură pentru întârzieri repetate în dosare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 15:24

O judecătoare de la Judecătoria Galați a fost exclusă definitiv din magistratură după ce instanța supremă a confirmat sancțiunea dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre judecatoareGalati