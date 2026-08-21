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Deținutul din Baia Mare este căutat de 48 de ore după ce a evadat ca să își ucidă soția. Anchetatorii folosesc drone pentru a-i da de urmă

Bărbat evadat Baia Mare

Bărbat evadat Baia Mare

Realitatea de Salaj
Scris deRealitatea de Salaj
Publicat21 aug. 2026, 09:33
SursăRealitatea.net

Dorel Moldovan, deținutul evadat din Penitenciarul Baia Mare, este căutat de mai bine de 48 de ore cu drone dotate cu termoviziune. Bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere alergând pe străzile orașului, iar anchetatorii încearcă să îi refacă traseul pas cu pas. Colegii săi de celulă susțin că acesta ar fi fugit cu intenția de a ajunge la soție, după o ceartă telefonică avută cu o zi înainte.

A fugit de la un punct de lucru

Deținutul se afla la muncă împreună cu alți nouă condamnați, la un punct de lucru din zona Liceului Emil Racoviță din Baia Mare. Acesta ar fi profitat de faptul că activitatea se desfășura în afara penitenciarului și a luat-o la fugă. Bărbatul nu s-a oprit nici după somațiile agenților care supravegheau grupul.

Înaintea evadării, Dorel Moldovan le-ar fi spus colegilor de cameră că intenționează să meargă acasă și să își ucidă soția. Informația este verificată, în condițiile în care cei doi s-ar fi certat la telefon cu o zi înainte. Pentru protejarea femeii și prinderea fugarului, un echipaj a fost trimis și în localitatea în care aceasta locuiește.

Filtre la ieșirile din Baia Mare

Polițiștii au instituit filtre la ieșirile din oraș și verifică imaginile înregistrate de camerele de supraveghere. Secvențele analizate până acum îl arată pe deținut alergând pe mai multe străzi din Baia Mare. Căutările continuă atât în municipiu, cât și în zonele în care bărbatul s-ar putea ascunde.

Echipele folosesc drone cu termoviziune pentru verificarea terenurilor și a locurilor greu accesibile. Operațiunea continuă după mai bine de două zile de la evadare, fără ca bărbatul să fi fost prins. Oamenii legii încearcă să stabilească dacă acesta a primit ajutor și dacă a reușit să părăsească orașul.

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