Două premii de aproape 87.000 de lei fiecare s-au câștigat, duminică, la tragerea Joker

Publicat 17 aug. 2026, 11:27 Sursă realitatea.net

Două premii la categoria a III-a, în valoare de 86.943,58 lei fiecare, au fost câștigate, duminică, la tragerea Joker, biletul norocos fiind jucat la o agenție din Sibiu, informează, luni, Loteria Română.

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