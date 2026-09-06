E OFICIAL! Nu se mai cere aviz epidemiologic elevilor și preșcolarilor la revenirea din vacanțe, în anul școlar 2026-2027

La revenirea din vacanțe, creșele, grădinițele și școlile nu trebuie să solicite aviz epidemiologic antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor pentru frecventarea cursurilor, conform metodologiei privind asistența medicală în școli și universități aprobate prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 1.503/6.821/2025.
La înscrierea copiilor în creșe, grădinițe și școli pentru anul școlar 2026-2027, părinții trebuie să depună la secretariat documente medicale obligatorii, stabilite în Anexa nr. 16 a Metodologiei.
Documentele se depun la secretariat la începutul anului școlar pentru copiii nou-înscriși în creșă, grădiniță și clasă pregătitoare/în momentul în care se efectuează transferul/revenirea în unitatea de învățământ, se precizează în anexă.
Documentele medicale necesare înscrierii/transferului/revenirii în/din unitățile de învățământ – Anexa nr. 16
La înscrierea în creșă/grădiniță:
Fișa medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate, modelul din Anexa 16.1 (împreună cu avizul epidemiologic și dovada de vaccinare a copilului) – Anexa 16.2 – eliberată de medicul de familie.
La înscrierea în clasa pregătitoare:
a) Dacă copilul a frecventat o grădiniță în care există cabinet medical școlar: fișa medicală de la grădiniță și adeverință medicală conform modelului prevăzut la Anexa 16.3 – eliberate de medicul școlar al grădiniței frecventate;
b) Dacă copilul a frecventat o grădiniță în care nu există cabinet medical școlar: Fișa medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare) a copilului eliberată de medicul de familie.
La înscrierea în clasa a IX-a:
a) Dacă elevul a frecventat o școală în care există cabinet medical școlar: fișa medicală de la școală și adeverință medicală conform modelului prevăzut la Anexa nr. 16.3 eliberate de medicul școlii frecventate;
b) Dacă elevul a frecventat o școală în care nu există cabinet medical școlar: Fișa medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare) a copilului eliberată de medicul de familie.
În cazul transferului între diferite unități de învățământ:
a) Dacă antepreșcolarul/preșcolarul/elevul a frecventat o unitate de învățământ cu cabinet medical propriu: fișa medicală de la unitatea de învățământ de la care se transferă eliberată de medicul școlar;
b) Dacă antepreșcolarul/preșcolarul/elevul a frecventat o creșă/grădiniță/școală fără cabinet medical propriu: Fișa medicală alcătuită din adeverința medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) eliberată de medicul de familie.
La revenirea din vacanțe NU se va solicita antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor aviz epidemiologic pentru frecventarea cursurilor
La începerea anului școlar/universitar, la cazarea în căminele școlare/studențești, elevii și studenții vor prezenta pedagogului/administratorului de cămin avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie
Revenirea în colectivitate după boli infecto-contagioase se face pe baza adeverinței medicale (în cazul elevilor/studenților) și a avizului epidemiologic (în cazul antepreșcolarilor și preșcolarilor) apt de reintrare/revenire în colectivitate emise de către medicul curant.
Documentele se depun la secretariat la începutul anului școlar pentru copiii nou-înscriși în creșă, grădiniță și clasă pregătitoare/în momentul în care se efectuează transferul/revenirea în unitatea de învățământ