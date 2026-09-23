Emmanuel Macron, despre arcul monumental pe care Trump îl vrea la Washington: „Arcul de Triumf va rămâne Arcul de Triumf”

Emmanuel Macron a reacționat la planul lui Donald Trump de a construi la Washington un arc monumental inspirat de celebrul Arc de Triumf din Paris.
Întrebat dacă noul monument american ar putea depăși simbolul capitalei Franței, președintele francez a răspuns că „Parisul va rămâne Paris”, iar Arcul de Triumf își va păstra locul și semnificația.
Trump pregătește un arc de 76 de metri
Donald Trump susține construirea unui arc de triumf la Washington, proiect gândit pentru marcarea celor 250 de ani de la independența Statelor Unite.
Monumentul ar urma să aibă aproximativ 76 de metri înălțime și să fie amplasat în zona Memorial Circle, în apropiere de Arlington National Cemetery. Designul este inspirat de Arc de Triumf din Paris.
Trump a anunțat recent și o componentă militară pentru construcție. Potrivit planului prezentat de președintele american, monumentul ar putea găzdui drone, lunetiști și muniție.
Replica lui Macron
Într-un interviu acordat ABC News, Emmanuel Macron a fost întrebat despre proiectul lui Trump și despre afirmația că noul monument american ar urma să îl depășească pe cel din Paris.
Președintele francez a spus că a văzut imaginile proiectului și că a discutat de mai multe ori cu Trump despre Arc de Triumf.
Întrebat direct dacă monumentul din Washington îl va „depăși” pe cel din Paris, Macron a răspuns negativ. El a subliniat că Parisul și Arc de Triumf își păstrează identitatea și istoria.
Proiectul american are și o componentă militară
Planul prezentat de administrația Trump a fost extins dincolo de funcția comemorativă. Președintele american a spus că arcul ar putea deveni și un complex militar, cu drone și poziții pentru lunetiști.
Proiectul a atras deja atenția organizațiilor pentru protejarea patrimoniului și a unor veterani, iar construcția se confruntă cu proceduri juridice și administrative.
Amplasarea monumentului, în apropierea unor obiective militare importante și a cimitirului național Arlington, reprezintă unul dintre punctele contestate.