Explozia din Rahova: șase inculpați, trimiși în judecată după tragedia soldată cu patru morți. Procurorii dezvăluie cum s-a produs dezastrul

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 4 nov. 2026, 14:34

Șase inculpați, dintre care două societăți comerciale și patru persoane fizice, au fost trimiși în judecată în dosarul exploziei produse pe 17 octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova, București. Deflagrația a provocat moartea a patru persoane, rănirea altor opt și distrugeri importante. Potrivit procurorilor, tragedia ar fi putut fi evitată dacă intervențiile efectuate în urma sesizărilor privind mirosul de gaze ar fi respectat procedurile de siguranță.

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