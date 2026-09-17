Extragerile Loto de joi, 17 septembrie 2026. Report de peste 7,82 milioane de lei la 6/49

Loteria Română a organizat joi, 17 septembrie 2026, noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Cel mai mare report a fost la Loto 6/49, categoria I, unde s-au acumulat peste 7,82 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,48 milioane de euro.
Numerele câștigătoare
Loto 6/49: 3, 41, 44, 28, 2, 22
Noroc: 3 4 2 1 1 7 3
Joker: 45, 27, 33, 43, 26 + 20
Noroc Plus: 0 5 1 9 3 1
Loto 5/40: 24, 17, 27, 21, 18, 7
Super Noroc: 2 7 6 1 2 3
Peste 22,5 milioane de lei, în joc
Înaintea extragerilor, la Loto 6/49 era disponibil un report de peste 7,82 milioane de lei la categoria I. La Noroc, reportul cumulat depășea 4,87 milioane de lei.
La Joker, categoria I avea un report de peste 7,08 milioane de lei, în timp ce la Noroc Plus erau în joc mai mult de 869.200 de lei. La Loto 5/40, reportul de la categoria I depășea 1,46 milioane de lei, iar la Super Noroc era disponibil un report cumulat de peste 431.700 de lei.
Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49
Reportul de joi s-a acumulat după ce, la tragerea din 13 septembrie, premiul de categoria I nu a fost câștigat. Cu o lună mai devreme, Loto 6/49 a înregistrat cel mai mare premiu din istoria jocului.
La tragerea din 13 august, un jucător a câștigat 52,83 milioane de lei, adică peste 10 milioane de euro. Biletul a conținut o singură variantă simplă, pentru care au fost plătiți 8,5 lei.
La tragerile speciale de duminică, 13 septembrie, Loteria Română a acordat 48.744 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 5,13 milioane de lei.
Numerele extrase sunt cele rezultate în urma tragerilor din 17 septembrie, iar câștigurile se stabilesc în funcție de categoria și regulamentul fiecărui joc.