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Social· 1 min citire
Incendiu devastator în Bacău: o familie cu doi copii a rămas fără casă în miez de noapte
pompieri
O familie cu doi copii din comuna Berești-Tazlău, județul Bacău, a rămas fără locuință în urma unui incendiu puternic izbucnit în noaptea de luni spre marți.
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