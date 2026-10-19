Ministrul Educației cere măsuri urgente pentru siguranța în școli, după agresiunea din Bistrița
Mihai Dimian, ministrul Educației
După agresiunea dintr-o școală din Bistrița, ministrul Educației, Mihai Dimian, cere protecție penală pentru profesori și măsuri urgente pentru siguranța în școli.
Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, solicită întărirea protecției legale pentru profesori, după ce o profesoară și un elev au fost răniți într-o agresiune produsă într-o școală din Bistrița. Oficialul propune modificări legislative pentru prevenirea violenței în unitățile de învățământ și pentru protejarea personalului școlar amenințat sau agresat.
Agresiunea din Bistrița readuce în atenție siguranța profesorilor și a elevilor
Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a condamnat incidentul violent petrecut într-o unitate de învățământ din Bistrița, în urma căruia o profesoară și un elev au suferit răni. Potrivit informațiilor transmise de oficial, ambele victime se aflau în stare stabilă.
Acesta le-a transmis victimelor urări de recuperare rapidă și a mulțumit echipajelor medicale și polițiștilor care au intervenit.
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că va sprijini persoanele afectate, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și cu reprezentanții unității de învățământ.
Totodată, instituția va coopera cu autoritățile responsabile pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs agresiunea și pentru aplicarea măsurilor legale împotriva celor vinovați.
Sprijinul psihologic ar trebui să fie disponibil atât pentru victime, cât și pentru elevii și profesorii afectați de incident.
Ce măsuri propune ministrul Educației pentru protejarea profesorilor
În urma agresiunii din Bistrița, Mihai Dimian a făcut apel la parlamentari pentru consolidarea legislației privind siguranța în școli. Una dintre principalele propuneri vizează introducerea unei protecții penale explicite pentru cadrele didactice și ceilalți angajați din învățământ care sunt amenințați sau agresați în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu ori în legătură cu acestea.
Printre măsurile propuse se numără:
Protecție penală pentru personalul din învățământ, în cazul amenințărilor și agresiunilor legate de activitatea profesională.
Asistență juridică și sprijin psihologic, acordate rapid persoanelor afectate, fără a fi necesară așteptarea finalizării procesului.
Restricționarea accesului în școală, prin măsuri proporționale și justificate, atunci când există riscuri pentru siguranța comunității școlare.
Intervenții mai rapide în cazul amenințărilor, inclusiv al celor semnalate pe internet și pe platformele de socializare.
Ministrul a precizat că eventualele restricții trebuie să fie motivate și să poată fi contestate. În situațiile care implică elevi, trebuie asigurată și continuarea educației acestora, în condiții care să protejeze întreaga comunitate școlară.
Amenințările publicate pe rețelele sociale trebuie verificate
Un alt aspect semnalat de Mihai Dimian privește informațiile apărute în presă potrivit cărora atacul ar fi fost anunțat anterior pe TikTok. Ministrul a cerut verificarea acestor informații și stabilirea eventualelor semnale de avertizare care ar fi putut permite prevenirea incidentului.
Potrivit acestuia, amenințările publicate online trebuie tratate cu seriozitate și raportate imediat. De asemenea, platformele de socializare au responsabilitatea de a reacționa prompt atunci când primesc sesizări privind amenințări sau conținut care încurajează violența.
Prevenirea unor astfel de incidente presupune o colaborare eficientă între școală, familie, poliție și instituțiile responsabile de protecția copilului.
Ministrul cere protejarea identității minorilor implicați
Mihai Dimian a subliniat că împrejurările și motivele agresiunii trebuie stabilite de autoritățile de anchetă. În același timp, informațiile comunicate public trebuie să fie verificate, iar identitatea minorilor implicați trebuie protejată.
Ministrul a reafirmat importanța autorității profesorilor în școli și a responsabilității statului de a garanta un mediu sigur pentru elevi și cadrele didactice.
Incidentul din Bistrița readuce în prim-plan necesitatea unor măsuri eficiente de prevenire a violenței școlare, precum și nevoia de protecție juridică și instituțională pentru persoanele care lucrează în sistemul de educație.
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