Noaptea Muzeelor 2026 - ce muzee poți vizita gratuit în București și în țară

Un număr de 333 de muzee confirmate din 39 de județe, 49 de muzee și entități culturale fiind din București, vor participa sâmbătă la evenimentul Noaptea Muzeelor, publicul fiind așteptat cu accesul majoritar gratuit.

„Rețeaua Națională a Muzeelor din România anunță desfășurarea ediției a 22-a a Nopții Muzeelor, eveniment cultural european de amploare, în noaptea de sâmbătă, 23 mai. Porțile se deschid la ora 08:00 și rămân deschise până la 03:00, oferind publicului larg acces gratuit sau cu tarif simbolic la patrimoniul cultural național”, transmite, vineri, Rețeaua Națională a Muzeelor din România, organizatorul evenimentului, într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Cele mai reprezentate sunt Capitala (49 de muzee) și județele Mureș (36), Cluj (27), Iași (20), Galați (18), Dâmbovița (16) și Brașov (15), acoperind practic întreaga hartă a țării, vizitatorii fiind așteptați cu un program variat care include expoziții speciale, ghidaje tematice, ateliere pentru toate vârstele, concerte de cameră și proiecții.

Accesul este majoritar gratuit; instituțiile care percep un tarif simbolic sunt indicate explicit pe site-ul evenimentului.

Programul complet, harta județelor și detaliile fiecărui muzeu participant sunt disponibile la adresa www.noapteamuzeelor.org .

Noaptea Europeană a Muzeelor este un program cultural de referință, născut în 1997 la Berlin sub numele Noaptea Lungă a Muzeelor. Din 2005, evenimentul devine brand european susținut de Ministerul Culturii din Franța, cu sprijinul UNESCO și al Consiliului Europei - an în care și România se alătură oficial mișcării. Ediția din 2026 este organizată cu sprijinul Ministerului Culturii.