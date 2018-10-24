Peste 21.000 de cereri de înscrieri în Partidul Realitatea. Vă mulțumim!

Cozmin Guşă, acţionar al Realitatea Tv, le mulțumește celor 21.000 de oameni care și-au exprimat, în mai puțin de o săptămână, dorința de a se alătura Partidului Realitatea. În scurt timp, vom reveni cu mesaje punctuale privind organizarea partidului.

Reamintim celor care doresc să ni se alature că Realitatea are site-uri de stiri în fiecare judet, care functionează cu adresa de internet

realitateade(nume judet).net,

unde vom publica periodic informatii legate de activitatea noastra in zona. Fiecare dintre cei ce doresc sa ni se alature vor gasi adresa de email

militantde(nume judet)@

realitatea.net

, unde sunt rugati sa ne trimita datele personale minimale prin care pot fi identificati si contactati ulterior.Pentru romanii din diaspora care vor sa ne sustina este disponibila o adresa centrala

[email protected]

, unde asteptam date conform aliniatului precedent.

În scurt timp, vom organiza 5 departamente de activitate, care vor fi manageriate de catre una sau mai multe persoane, care vor fi anuntate public in scurt timp. Aceste departamente vor functiona sub forma unor forumuri de dezbateri, identificare de probleme, respectiv promovare de idei si solutii, pana in momentul in care vor capata o formula institutionalizata, dupa legalizarea Partidului Realitatea.Aceste departamente corespund unor domenii de activitate ce reclama actiuni si solutii urgente, dupa cum urmeaza:1. Mass media

Oamenii din media, consultanti publici, vor milita pentru asigurarea libertatii de exprimare publica, respectiv pentru protectia jurnalistilor si a activitatii lor.

2. Economie

Oameni de afaceri si economisti vor analiza problemele acute ale mediului de afaceri romanesc, ale capitalului national, vor identifica si propune public solutii urgente convergente cu statutul nostru de economie de piata in spatiul euratlantic.

3. Scoala

Profesori, invatatori, studenti, elevi, parinti, vor identifica deficientele si vor prezenta rezolvari posibile ale declinului educatiei romanesti.

4. Sanatate

Medici si pacienti vor semnala disfunctionalitatile din sistemul de asistenta si tratament medical, iar oamenii cu experienta manageriala in sistemul de sanatate vor milita public pentru implementarea acestor solutii asumate de catre noi.

5. Sport

Antrenori, sportivi, manageri din sport vor actiona in vederea redresarii urgente a miscarii sportive din Romania, in baza experientei pozitive din cariera lor, respectiv a expertizei dobandite in activitatea lor internationala in tari ce domina azi sportul mondial.Pe platformele de comunicare ale Realitatea vom comunica mereu in baza evenimentelor ce vor aparea ulterior, respectiv a sugestiilor viitorilor nostri militanti.Va multumesc si va reamintesc prima noastră deviză: Partidul Realitatea, partidul fără fripturisti!"

Cozmin Guşă