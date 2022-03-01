Advertising
Social· 1 min citire
Poliţiştii sălăjeni au împărţit mărtişoare
1 mar. 2022, 14:42
Poliţiştii sălăjeni au împărţit mărtişoare
Articol scris de Scris de A L
Acţiune preventivă a poliţiştilor
Polițiștii rutieri au desfășurat astăzi, 1 martie, o activitate educativ–preventivă care a avut drept scop informarea conducătorilor auto cu privire la noile modificări ale legislației rutiere intrate în vigoare în data de 27 februarie 2022.
Astfel, polițiștii le-au adus în atenție, participanților la trafic, noile modificări ale OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, dar și sancțiunile care vor fi aplicabile pentru abaterile de la normele rutiere.
De asemenea, având în vedere însemnătatea zilei de 1 Martie, polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții R.A.R Sălaj le-au dăruit doamnelor și domnișoarlor aflate în trafic, tradiționalele mărțișoare, vestitoarele primăverii, care în acest an au fost însoțite și de câteva mesaje preventive referitoare la siguranța în trafic.
Sursa: Realitatea de Salaj
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:26 - Sfârșit tragic pentru un tânăr motociclist. Impact devastator cu o mașină care nu i-a acordat prioritate
- 17:51 - Omagiu pentru Mircea Lucescu: numele marelui antrenor, pe noua aeronavă TAROM
- 17:08 - Anca Alexandrescu, după victoria Realitatea PLUS în instanță: „Ori trebuie desființat CNA-ul, ori restructurat fundamental”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News