Poliţiştii sălăjeni au împărţit mărtişoare

Acţiune preventivă a poliţiştilor

Polițiștii rutieri au desfășurat astăzi, 1 martie, o activitate educativ–preventivă care a avut drept scop informarea conducătorilor auto cu privire la noile modificări ale legislației rutiere intrate în vigoare în data de 27 februarie 2022.

Astfel, polițiștii le-au adus în atenție, participanților la trafic, noile modificări ale OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, dar și sancțiunile care vor fi aplicabile pentru abaterile de la normele rutiere.

De asemenea, având în vedere însemnătatea zilei de 1 Martie, polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții R.A.R Sălaj le-au dăruit doamnelor și domnișoarlor aflate în trafic, tradiționalele mărțișoare, vestitoarele primăverii, care în acest an au fost însoțite și de câteva mesaje preventive referitoare la siguranța în trafic.

Sursa: Realitatea de Salaj