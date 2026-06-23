Prăpăd după furtuni în mai multe județe din țară. Drumuri transformate în râuri și străzi inundate în doar câteva minute

Ploile torențiale au provocat haos marți seară în mai multe zone ale României, unde cantitățile mari de apă căzute într-un interval foarte scurt au inundat drumuri, străzi și gospodării. În județele Dolj și Suceava, localnicii s-au confruntat cu viituri puternice care au transformat șoselele în adevărate cursuri de apă.
Inundații severe la Sadova, în județul Dolj
Una dintre cele mai afectate localități a fost comuna Sadova, din județul Dolj, unde o rupere de nori a generat puhoaie impresionante. În doar câteva minute, apa a acoperit carosabilul, iar circulația rutieră a devenit extrem de dificilă.
Locuitorii au surprins imagini cu șuvoaie care traversau străzile, în timp ce apa continua să se acumuleze rapid în zonele joase ale localității. Fenomenul a creat probleme atât șoferilor, cât și oamenilor care încercau să își protejeze gospodăriile de efectele furtunii.
Drum județean inundat în Suceava după o rupere de nori
Probleme serioase au fost și în județul Suceava. În localitatea Costâna, comuna Todirești, o ploaie torențială a acoperit cu apă și aluviuni Drumul Județean 178A.
Localnicii susțin că situația se repetă la fiecare episod de vreme severă și acuză lipsa unor lucrări eficiente de colectare și evacuare a apelor pluviale. Potrivit acestora, cantitățile mari de pietriș și pământ antrenate de viituri ajung direct pe carosabil, îngreunând circulația și punând în pericol siguranța participanților la trafic.
Străzi sub ape la Fălticeni
Și municipiul Fălticeni a fost afectat de precipitațiile abundente. Mai multe artere au fost inundate, iar șoferii s-au trezit circulând prin porțiuni de drum acoperite de apă.
În unele zone, canalizarea nu a mai făcut față debitului uriaș de apă, iar acumulările formate pe carosabil au creat dificultăți în trafic. Imaginile surprinse după furtună arată autoturisme care înaintau cu greu prin apă, în timp ce locuitorii încercau să limiteze efectele inundațiilor.
Meteorologii avertizează asupra fenomenelor extreme
Specialiștii atrag atenția că astfel de episoade meteo severe devin tot mai frecvente în sezonul cald. Ploile torențiale, însoțite de cantități mari de apă căzute într-un timp foarte scurt, pot genera inundații rapide, mai ales în zonele unde infrastructura de drenaj este insuficientă.
Autoritățile monitorizează situația din zonele afectate, iar echipele de intervenție rămân pregătite pentru eventuale noi probleme generate de instabilitatea atmosferică prognozată în următoarele zile.