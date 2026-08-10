Prima mare schimbare la Carrefour după preluarea de către români. Decizia care se vede în toate magazinele

Carrefour România anunță o schimbare importantă în strategia sa după trecerea companiei în proprietatea Pavăl Holding. Retailerul își extinde colaborarea cu producătorii locali, iar programul dedicat acestora ajunge în toate magazinele din țară.
Una dintre cele mai vizibile modificări este creșterea cu 60% a volumelor de fructe și legume românești comercializate în rețeaua Carrefour. Compania spune că vrea să continue dezvoltarea parteneriatelor cu producătorii autohtoni și să aducă mai multe produse locale la raft.
Programul „De aici, de aproape”, prin care Carrefour susține producătorii și artizanii locali, a fost extins la nivel național. În prezent, acesta include 14 cooperative agricole și peste 390 de producători români.
Strategia nu se limitează însă la sectorul de fructe și legume. Carrefour afirmă că are în portofoliu peste 2.000 de producători români, cu care intenționează să dezvolte în continuare colaborări pe termen lung.
Conducerea companiei spune că apropierea de producătorii locali reprezintă o decizie de business și că obiectivul este ca românii să aibă acces mai ușor la produse realizate în comunitățile din țară.
Pentru cumpărători, una dintre cele mai importante consecințe este tocmai creșterea prezenței produselor românești în magazine. Fructele și legumele provenite de la producători autohtoni vor avea un rol tot mai important în oferta retailerului.
Schimbarea vine la scurt timp după ce operațiunile Carrefour din România au trecut în portofoliul Pavăl Holding. Tranzacția a fost anunțată pentru suma de 823 de milioane de euro.
Carrefour operează în România o rețea de 478 de magazine, sub mai multe formate, printre care hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și unități Supeco.
Noua direcție pune astfel un accent și mai mare pe produsele locale, într-o piață în care originea alimentelor a devenit un criteriu important pentru tot mai mulți consumatori.
Reprezentanții companiei susțin că vor continua să investească în parteneriate cu producătorii români și să extindă oferta de produse locale disponibile în magazine.
Pentru Carrefour România, aceasta este una dintre primele schimbări majore anunțate după trecerea companiei sub control românesc și poate marca începutul unei noi etape pentru retailer pe piața locală.