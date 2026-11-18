Reformă majoră în companiile de stat: Poșta Română, SALROM, Plafar și ROMARM, pe lista reorganizărilor
Posta Romana / Sursa: Poșta Română
PSD pregătește reforma companiilor de stat. Poșta Română, SALROM, Plafar și ROMARM ar putea fi comasate sau reorganizate. Ce se întâmplă cu angajații și când se ia decizia.
Mai multe companii importante deținute de stat ar putea trece printr-un amplu proces de reorganizare, comasare sau restructurare, în cadrul reformei administrației publice pregătite de PSD. Printre societățile vizate se numără Poșta Română, Romfilatelia, SALROM, Plafar și ROMARM. Planul social-democraților urmărește reducerea cheltuielilor administrative, eliminarea structurilor de conducere paralele și eficientizarea activității companiilor publice.
Lista propunerilor include și societăți din domeniul infrastructurii și turismului. În unele cazuri, companiile ar putea fi reunite într-o singură structură, în timp ce alte societăți ar putea pierde statutul de entități juridice independente.
Ce companii de stat ar putea fi comasate sau reorganizate
Printre primele propuneri analizate în cadrul reformei se află fuziunea dintre Poșta Română și Romfilatelia. Cele două societăți ar urma să funcționeze într-o structură comună, ceea ce ar permite reducerea cheltuielilor administrative și simplificarea conducerii.
O altă măsură discutată vizează comasarea SALROM cu Plafar. Reorganizarea ar urmări eliminarea unor structuri administrative separate și reducerea costurilor de funcționare.
Schimbări sunt pregătite și în sectorul turismului de pe litoral. Telegondola Mamaia ar putea fi integrată în compania Mamaia SA, iar într-o etapă ulterioară ar putea fi analizată și includerea societății Neptun-Olimp în noua structură.
Aceste propuneri se află în etapa de analiză și nu reprezintă decizii definitive privind desființarea companiilor.
CNAIR și CNIR ar putea deveni o singură companie
Reforma companiilor de stat ar putea aduce modificări importante și în domeniul infrastructurii rutiere.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) sunt două dintre societățile care ar putea fi reunite într-o singură structură.
Argumentul invocat pentru această reorganizare este reducerea costurilor administrative și simplificarea coordonării proiectelor de infrastructură.
Deocamdată, nu a fost stabilită forma juridică și administrativă în care ar urma să funcționeze o eventuală companie rezultată din această fuziune.
ROMARM, vizată de o reorganizare amplă. Ce se întâmplă cu fabricile de armament
Unul dintre cele mai importante proiecte de restructurare vizează ROMARM, compania de stat care coordonează industria națională de apărare.
Planul analizat presupune reorganizarea filialelor care produc armament și transformarea acestora în sucursale ale companiei-mamă.
În acest scenariu, fabricile și-ar putea continua activitatea de producție, însă ar urma să renunțe la o parte dintre structurile administrative și de conducere independente, inclusiv la consiliile de administrație separate.
Conducerea ar fi concentrată la nivelul ROMARM, iar autoritățile urmăresc astfel diminuarea cheltuielilor generate de existența mai multor structuri manageriale.
Reorganizarea este considerată importantă și în contextul dezvoltării industriei naționale de apărare și al programelor strategice în care România este implicată.
Reforma PSD vizează și sistemul de Justiție. Peste 130 de parchete ar putea fi comasate
Planul de reducere a cheltuielilor publice nu se limitează la societățile comerciale deținute de stat. Ministerul Justiției pregătește, la rândul său, o reorganizare a parchetelor de pe lângă judecătorii.
Potrivit proiectului prezentat de ministrul Justiției, Radu Marinescu, cele 175 de parchete existente în prezent ar urma să fie reorganizate în 41 de unități, câte una pentru fiecare județ.
Măsura ar presupune comasarea a 134 de parchete, fără eliminarea activității procurorilor din localitățile respective. În aceste zone ar urma să funcționeze sedii secundare permanente.
Reprezentanții Ministerului Justiției estimează că reorganizarea ar putea genera economii de aproximativ 74 de milioane de lei anual, prin reducerea numărului de funcții de conducere și eficientizarea structurilor administrative.
Peste 100 de companii și instituții ar putea fi restructurate. Când ar urma să fie luată decizia
Reforma anunțată de PSD face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a administrației centrale și a companiilor de stat.
Sorin Grindeanu a anunțat că peste 100 de instituții și societăți publice ar putea fi comasate, restructurate sau desființate. Coordonarea analizelor privind aceste structuri îi revine vicepremierului Marian Neacșu.
Fiecare companie urmează să fie evaluată în funcție de situația financiară, activitatea desfășurată și importanța strategică. Analiza nu vizează exclusiv societățile care înregistrează pierderi, ci și companiile profitabile în cazul cărora autoritățile consideră că pot fi reduse costurile de funcționare.
Potrivit calendarului discutat la nivel guvernamental, analizele ar urma să fie finalizate până la 20 ianuarie 2027, iar proiectul legislativ să fie pregătit la începutul lunii februarie.
Ulterior, Guvernul ar putea să își asume răspunderea în Parlament până la 1 martie 2027.
Ce se întâmplă cu angajații companiilor de stat vizate de reformă
Unul dintre cele mai sensibile subiecte ale reorganizării este situația angajaților din societățile care ar putea fi comasate sau restructurate.
Deocamdată, numărul eventualelor disponibilizări nu a fost stabilit. Autoritățile urmează să analizeze impactul fiecărei măsuri și să identifice soluții pentru salariații care ar putea fi afectați.
În cazul companiilor care își vor pierde statutul de entități independente, activitatea ar putea continua în cadrul structurilor rezultate din fuziune. Prin urmare, desființarea unei societăți ca persoană juridică nu înseamnă automat și închiderea activității acesteia sau concedierea tuturor angajaților.
Lista companiilor vizate și forma finală a reorganizărilor pot suferi modificări până la adoptarea proiectului legislativ.
Miza reformei rămâne reducerea cheltuielilor publice, eficientizarea companiilor de stat și diminuarea structurilor administrative considerate prea costisitoare.
Urmărește știrile Realitatea de Salaj și pe Google News