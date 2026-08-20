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Reguli noi pe plaje și ștranduri: zone de îmbăiere delimitate și amenzi de până la 30.000 de lei
FOTO: Arhivă
O propunere legislativă depusă la Parlament reglementează delimitarea și supravegherea zonelor de îmbăiere de pe litoralul Mării Negre și de pe apele interioare.
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