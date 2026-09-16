Rezerva Federală a SUA, așteptată să majoreze dobânda. Fed ar putea ignora presiunile lui Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 sept. 2026, 14:34

Rezerva Federală a SUA este așteptată să majoreze miercuri dobânda de referință pentru prima dată în aproximativ trei ani, pe fondul unei inflații care continuă să fie peste ținta de 2% a băncii centrale.

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