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România, lovită de un nou val de caniculă. Temperaturile pot depăși 39 de grade

Caniculă în România

Caniculă în România

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 08:23
Sursărealitatea.net

România este lovită de un nou val de caniculă. Meteorologii au transmis că urmează o săptămâni întreagă cu temperaturi de foc. Meteorologul ANM, Meda Andrei, a detaliat pentru Realitatea Plus progonoza pentru urmtparele zile.

Miercuri va fi „un moment de respiro în ceea ce privește temperaturile”, a declarat meteorolog ANM. Doar izolat, în Lunca Dunării, se vor mai depăși 33–35°C, însă „disconfort termic nu va fi foarte accentuat”, potrivit specialistului.

La nivel național, maximele vor fi cuprinse între 23°C în estul Transilvaniei și 34°C în Lunca Dunării.

De joi, însă, situația se schimbă radical. ANM avertizează că un nou val de căldură va cuprinde România și va dura cel puțin până la finalul săptămânii. Vor fi temperaturi de peste 35°C în mare parte din țară, în special în zonele de câmpie, iar „temperaturile vor putea ajunge spre 39 de grade joi și vineri în partea de vest și de sud a țării”, a precizat Meda Andrei.

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