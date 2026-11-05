România, printre țările europene cu cele mai mari scumpiri la alimente. Prețurile au crescut cu peste 50% în cinci ani
Scumpiri la alimente în România
România se află printre țările europene cu cele mai mari scumpiri la alimente. Prețurile au crescut cu peste 50% în ultimii cinci ani, potrivit datelor Eurostat.
România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai puternice creșteri ale prețurilor la alimente din Uniunea Europeană. Datele statistice europene arată că produsele alimentare și băuturile nealcoolice s-au scumpit semnificativ, iar efectele sunt resimțite direct de consumatori, în special la cumpărăturile de zi cu zi.
Potrivit celor mai recente date Eurostat disponibile pentru toate statele membre, în septembrie 2026, România ocupa locul al treilea în clasamentul țărilor UE cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la alimente. Majorarea a fost de 2,6%, țara noastră fiind depășită de Cipru și Spania.
Situația este și mai îngrijorătoare dacă este analizată pe termen lung. În ultimii cinci ani, prețurile alimentelor din România au crescut cu peste 50%, una dintre cele mai mari majorări înregistrate la nivel european.
România, pe podiumul scumpirilor la alimente în Uniunea Europeană
Clasamentul european pentru luna septembrie arată diferențe importante între statele membre în ceea ce privește evoluția prețurilor la produsele alimentare și băuturile nealcoolice.
Cipru a înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 4%. Pe locul al doilea s-a situat Spania, cu 2,7%, urmată de România, unde scumpirile au ajuns la 2,6%.
În continuarea clasamentului se află Malta, cu o creștere de 2,5%, și Portugalia, cu 2,4%.
În afara Uniunii Europene, Turcia a raportat o majorare mult mai accentuată, de 27,6% într-un singur an.
Aceste cifre arată că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor rămâne ridicată, chiar dacă ritmul scumpirilor diferă considerabil de la o țară la alta.
Alimentele s-au scumpit cu peste 50% în ultimii cinci ani
Creșterile recente se adaugă unui val de scumpiri care a afectat Europa începând din septembrie 2021, perioadă în care costurile energiei au început să urce puternic.
La nivelul Uniunii Europene, prețurile alimentelor au crescut cu aproximativ o treime în acest interval.
Cele mai mari majorări au fost înregistrate în Europa Centrală și de Est. În Ungaria, scumpirea a depășit 50%, iar în Bulgaria, Estonia și România creșterea a trecut, de asemenea, de acest prag.
La polul opus se află state precum Luxemburg, Suedia și Franța, unde majorarea cumulată a prețurilor alimentelor a fost mai apropiată de 25%.
Diferențele sunt importante și din perspectiva puterii de cumpărare. În țările în care alimentele reprezintă o parte mai mare din cheltuielile lunare ale populației, chiar și o creștere relativ mică a prețurilor poate afecta considerabil bugetul familiilor.
Unde au crescut cel mai mult prețurile alimentelor în Europa
Scumpirile nu au evoluat uniform în toate statele europene. În unele țări, anumite categorii de produse au înregistrat majorări semnificative, chiar dacă inflația alimentară generală a rămas moderată.
În Italia, de exemplu, alimentele neprocesate s-au scumpit cu 7,5% în octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția reprezintă o accelerare față de luna septembrie, când creșterea fusese de 5,5%.
În Franța, prețurile alimentelor au crescut în ansamblu cu 1,2% în octombrie. Produsele proaspete au avut însă o evoluție mult mai accentuată, cu o majorare anuală de 8%.
Germania a înregistrat o creștere mai redusă, de numai 0,4%, în timp ce în Portugalia alimentele neprocesate s-au scumpit cu 3,7%.
Datele arată că produsele proaspete, precum fructele, legumele, carnea și peștele, continuă să exercite o presiune importantă asupra cheltuielilor consumatorilor.
14 state europene au înregistrat ieftiniri la alimente
În ciuda tendinței generale de creștere a prețurilor, nu toate țările Uniunii Europene au raportat scumpiri.
În 14 dintre cele 27 de state membre, alimentele și băuturile nealcoolice erau mai ieftine în septembrie decât în aceeași perioadă a anului precedent.
Cea mai mare reducere a fost consemnată în Suedia, unde prețurile au scăzut cu 6,3%. Evoluția a fost asociată inclusiv cu reducerea TVA aplicate alimentelor, de la 12% la 6%, măsură intrată în vigoare la 1 aprilie și programată să rămână aplicabilă până la sfârșitul anului 2027.
Scăderi importante au fost raportate și în Letonia, Ungaria și Cehia, unde prețurile alimentelor au coborât cu procente cuprinse între 3,8% și 4,8%.
Energia și alimentele continuă să influențeze inflația europeană
Pe lângă evoluția prețurilor alimentare, costurile energiei reprezintă un alt factor important care influențează inflația în Europa.
În zona euro, rata anuală a inflației a ajuns la 4% în octombrie 2026, potrivit estimărilor preliminare Eurostat. Energia a avut o contribuție majoră la această evoluție, prețurile combustibililor, electricității și încălzirii fiind cu 20,8% mai mari decât în urmă cu un an.
În același timp, alimentele, alcoolul și tutunul au înregistrat o creștere anuală de 1,6% în zona euro.
O diferență importantă apare între alimentele procesate și cele neprocesate. În octombrie, prima categorie, împreună cu alcoolul și tutunul, a înregistrat o creștere de numai 0,5%. În schimb, alimentele neprocesate s-au scumpit cu 4,6%.
Economiștii avertizează că presiunile inflaționiste ar putea continua, în condițiile în care majorarea costurilor energiei se suprapune peste cheltuielile suplimentare generate de sezonul rece.
Pentru România, evoluția prețurilor alimentelor rămâne un motiv de îngrijorare. Cu o creștere cumulată de peste 50% în ultimii cinci ani și o poziție în primele trei state europene la scumpirile anuale din septembrie, presiunea asupra bugetelor familiilor continuă să fie semnificativă.
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