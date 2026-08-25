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Șapte suspecți reținuți în dosar de trafic de droguri. Stupefiante de peste 25 de milioane de euro, ascunse în TIR-uri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Salaj
Scris de Realitatea de Salaj Publicat: 25 aug. 2026, 09:27

Gruparea transporta tone de cocaină și canabis din Spania pentru traficanți din Albania

Șapte persoane au fost reținute luni noaptea de procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de droguri de risc și de mare risc. Suspecții făceau parte dintr-o grupare care activa din 2023 și transporta cantități uriașe de stupefiante, în special cocaină și canabis, pentru narcotraficanți din Albania.

Cum erau ascunse drogurile și cum operau

După ce primeau comenzile prin aplicații criptate, organizau curse de TIR care plecau din Spania către diverse țări europene. Stupefiantele erau ascunse în spații speciale din camioane, pentru a nu fi depistate. Doar în patru transporturi oprite de autoritățile din Franța, Germania, Italia și Spania au fost găsite peste 1,7 tone de droguri, în valoare de peste 25 de milioane de euro. Gruparea folosea cinci firme drept paravan, iar liderul a fost catalogat de Europol drept „High Value Target”. Au fost efectuate 16 percheziții în mai multe județe. În cazul șoferilor prinși, liderii încercau să afle din timp detalii din dosarele penale.

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