Adunarea Generală Extraordinară a Avocaților a aprobat organizarea unui protest de către membrii Baroului București împotriva măsurilor fiscale care afectează profesia de avocat.

Revoltele se extind, iar avocații au intrat în grevă. Deși protestele au loc momentan la nivelul baroului din București, acolo unde se află jumătate dintre avocații țării, nu este exclus ca și celelalte barouri să înceapă revolta, spune Aurel Ciobanu, decanul baroului București, care a confirmat decizia organizării unui protest împotriva măsurilor fiscale care afectează profesia de avocat.

„Din păcate, ultimele modificări legislative ne afectează și ne pe noi, pentru mulți avocați dublând sarcina fiscală și am încercat să arătăm acest lucru, dar n-am reușit să mergem prea departe.

Am așteptat după colegii noștri magistrați și grefieri, am pus prostele în această perioadă ca să nu afectăm justiția”, a spus Aurel Ciobanu, decanul baroului București, la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea din Justitie