Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru România „este un fenomen periculos pentru justiția din țara noastră” și este dată „fără a avea nicio competență în domeniu”, au avertizat mai mulți avocați în emisiunea Culisele statului paralel , cu Anca Alexandrescu, marți seară, la Realitatea PLUS.

„Un fenomen foarte periculos pentru Justiția din România, pentru coerența Justiției din România. E vorba de decizia CJUE. Prin această decizie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene Europeană (CJUE), cu jumătate de gură, permite instanțelor din România să încalce sau să nu aplice deciziile Curții Constituționale. Înseamnă că CJUE spune să încălcăm Constituția. La articolul 147, în Constituție, se spune că deciziile CCR sunt <<general obligatorii>>.

Acum sunt în plină desfășurare, pentru că au fost puse pe rol dosarele suspendate de ICCJ până la decizia CJUE. ÎCCJ de fapt a initiat această discutie, a sesizat CJUE. Acum, pusa in această situatie va raspunde la o intrebare grea: Mai suntem inca sau nu un stat? Un stat nu poate exista fără Constituție. Daca ÎCCJ va spune ca putem incalca un articol din Constitutie, din momentul ăla despre unitatea, independenta, despre suveranitatea statului român nu mai putem vorbi.

Prin aderarea la UE, România a cedat o parte a suvernatnitatii, dar stabilită prin Constituție. În momentul în care renunți la propria constitutie ai renuntat la ideea de stat. Decizia CJUE pe MCV se bazează. (…)

De ce celalalte curti constituționale din statele membre UE nu au sarit in sus? Pentru că decizia conține o șmecherie, de fapt se refera la MCV. Această decizie e cu dedicatie pentru România și poate eventual si pentru Bulgaria”, a declarat avocatul Veronel Rădulescu, marți seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

Și avocatul lui Marian Vanghelie – Mihai Drăgan a menționat că decizia CJUE „nu are la baza absolut nimic, nici macar tratatul de la Lisabona. CJUE da o decizie unde nu are nicio competență, aspecte ce tin de repsectarea legilor interne, Constituție in acord cu Tratatul Lisabiona. CJUE imixtioneaza in atributiile organelor judiciare din România, sa anuleze un text de lege, respectiv Constitutia României, respectiv organizarea și funcționarea Curții Constituționale”.

Sursa: Realitatea din Justitie